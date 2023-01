Andri Ragettli feiert an den Laax Open einen Heimsieg: Er triumphiert im Slopestyle.

Bei der Premiere der Freeskier zeigt der 24-Jährige einen 1. Run, der nicht mehr übertroffen wird.

Der Slopestyle-Final der Freeskierinnen konnte wegen dichten Nebels nicht stattfinden.

In den Snowboard-Finals klassiert sich der einzige Schweizer, Nicolas Huber, auf dem 8. Rang.

Nach dem schlechten Wetter vom Samstag konnten die Freestyle-Finals an den Laax Open am Sonntag starten. Im Slopestyle der Freeskier überragte Andri Ragettli alle. Der 24-Jährige zeigte an seinem «Heim-Heimweltcup», der quasi direkt vor seiner Haustür stattfand, einen starken 1. Run. 79,08 Punkte erhielt Ragettli dafür von den Judges und setzte sich damit an die Spitze.

Auch Ruud kommt nicht heran

Bei immer schwieriger werdenden Bedingungen – der Schneefall und der Nebel sorgten für eine schlechte Sicht – kam auch im 2. Run keiner mehr an die Punktzahl von Ragettli ran. Nicht einmal Birk Ruud, der die letzten 4 Slopestyle-Wettkämpfe, die er bestritten hat, gewonnen hatte. Der Norweger musste sich mit Rang 3 begnügen. Alexander Hall (USA) sicherte sich den 2. Rang.

Für Ragettli spielte es auch keine Rolle, dass er seinen 2. Run nicht runterbrachte. Vor Heimpublikum durfte er über seinen 11. Weltcupsieg jubeln – den 10. im Slopestyle. Bei der Premiere der Freeskier an den Laax Open belegten mit Valentin Morel als 7. und Fabian Bösch als 8. noch zwei weitere Schweizer einen Platz unter den besten 8.

01:16 Video Ragettli: «Beim ersten Mal direkt zu gewinnen, ist unglaublich» Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Frauen-Final abgesagt

Der Slopestyle-Final der Frauen, der im Anschluss an den Männer-Final hätte stattfinden sollen, musste nach mehreren Verschiebungen abgesagt werden. Die Sicht liess keinen Wettkampf mehr zu. Die FIS wird nun entscheiden müssen, wie der Wettkampf gewertet wird. Sollte die Qualifikation gewertet werden, wäre Sarah Höfflin Zweite, Mathilde Gremaud Vierte.

Kleveland holt sich Snowboard-Sieg

Am Morgen hatten die Snowboarder das Spektakel in Laax eröffnet: Dabei klassierte sich der einzige Schweizer im Final, Nicolas Huber, auf dem 8. Platz und damit erstmals in dieser Saison in den Top Ten.

Der 28-jährige Zürcher erhielt für seinen 1. Run 68,35 Punkte, im 2. Durchgang konnte er sich wegen eines Sturzes nicht verbessern. Den Sieg sicherte sich der Norweger Marcus Kleveland mit 83,61 Punkten.

Schliessen 00:41 Video Zusammenfassung Snowboard Slopestyle Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden. 03:04 Video Dieser Run bringt Huber den 8. Rang Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Neuseeländerin nicht zu schlagen

Bei den Frauen triumphierte die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Zoi Sadowski-Synnott. Die 21-jährige Neuseeländerin setzte sich mit einem starken Run und 81,30 Punkten durch, Schweizerinnen waren keine im Final vertreten.