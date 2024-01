Der 29-jährige Snowboarder Jan Scherrer muss krankheitshalber auf den Halfpipe-Wettkampf in Laax verzichten.

Scherrer verpasst den Heim-Event in der Halfpipe

Legende: Verpasst seinen Lieblingsevent Jan Scherrer. Freshfocus/Claudio De Capitani/Archiv

Die Schweizer Halfpipe-Snowboarder müssen am Heim-Weltcup in Laax ohne ihren Teamleader Jan Scherrer auskommen. Der Olympia-Dritte von Peking fällt aufgrund einer Magen-Darm-Infektion aus, wie Swiss-Ski am Freitagmorgen mitteilte.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Laax Open am Wochenende wie folgt: Samstag, 13:10 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Finals M & F Samstag, 18:00 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Finals M & F

Snowboard, Halfpipe, Finals M & F Sonntag, 13:10 Uhr: Ski Freestyle, Slopestyle, Finals M & F

Für Scherrer beginnt damit das neue Jahr, wie das alte aufgehört hat. Bereits Mitte Dezember musste der 29-jährige Toggenburger bei der zweiten Weltcup-Station in diesem Winter in Copper Mountain krank Forfait erklären. Beim Saisonauftakt eine Woche zuvor in China hatte der Laax-Zweite von 2022 schon sichtlich geschwächt als 18. unter den Erwartungen abgeschnitten.

