Legende: Steht im Parallel-Slalom zuoberst auf dem Podest Xenia von Siebenthal. imago images/Marcin Golba

Snowboard-Junioren-WM: Gold für von Siebenthal

Die Schweizer Snowboarderin Xenia von Siebenthal sicherte sich an der Junioren-WM Gold im Parallel-Slalom. Die 17-jährige Bündnerin setzte sich im polnischen Zakopane im Final gegen die Bulgarin Malena Zamfirova durch. Bronze ging an die Deutsche Aurelia Buccioni. Für von Siebenthal ist es bereits die dritte Medaille an Junioren-Weltmeisterschaften. Vor zwei Jahren sicherte sie sich in Bansko ebenfalls Gold im Parallel-Slalom, im vergangenen Jahr gewann sie in Lachtal in Österreich Bronze im Parallel-Riesenslalom.