Olympiagold in Pyeongchang, der Gewinn der Alpin-Gesamtwertung, dazu der Triumph im Disziplinen-Klassement des Parallel-Riesenslaloms und doppeltes Vaterglück: Nevin Galmarini hat ereignis- und erfolgreiche Monate hinter sich. Monate, die auch im Hinblick auf die im italienischen Carezza beginnende Weltcup-Saison prägend waren.

In Sachen Motivation hat der letzte Winter beim 32-Jährigen keine Spuren hinterlassen. Zwar hat Galmarini im Sommer einige Konditionstrainings weniger absolviert als in früheren Jahren. Dies allerdings nicht aufgrund fehlender Motivation, sondern wegen der Geburt seiner Zwillings-Buben Eddie und Louie.

WM-Bronze habe ich schon, Silber wäre besser, Gold am besten.

An Zielen für diesen Winter fehlt es Galmarini nicht. So will er unter anderem den Fokus verstärkt auf seine schwächere Disziplin legen, den Parallel-Slalom. Zudem gibt es mit dem Heimweltcup in Scuol (9. März) und vor allem der WM in Park City von Anfang Februar zwei ganz besondere Highlights. «WM-Bronze habe ich schon, Silber wäre besser, Gold am besten», so Galmarini zu seinen WM-Ambitionen.