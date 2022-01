Die Schweizer Snowboarderinnen müssen sich beim Heim-Weltcup in Scuol im Parallel-Riesenslalom einzig Sabine Schöffmann geschlagen geben.

Zogg und Jenny in Scuol auf dem Podest

Julie Zogg hat ihren 9. Weltcup-Sieg erst im Final verpasst. Dort unterlag sie letztlich klar mit 1,29 Sekunden Rückstand auf Siegerin Sabine Schöffmann, die sich im Halbfinal bereits gegen Zoggs Teamkollegin Ladina Jenny durchgesetzt hatte. Für die Österreicherin war es der erste Weltcup-Sieg auf dieser Stufe seit Dezember 2017.

Im kleinen Final setzte sich Jenny wiederum gegen die Deutsche Carolin Langenhorst durch. Zogg und Jenny standen so bereits zum 3. Mal gemeinsam im Weltcup auf dem Podest. Patrizia Kummer, die Olympiasiegerin von 2014 in dieser Disziplin, scheiterte in der Qualifikation.

Caviezel hält Schweizer Fahne hoch

Bei den Männern war Dario Caviezel der einzige Schweizer in den Finalläufen. Der 26-jährige Bündner unterlag im Viertelfinal um 18 Hundertstelsekunden dem Deutschen Stefan Baumeister, der sich im Final Dimitri Loginow geschlagen geben musste. Der 21-jährige Russe triumphierte zum fünften Mal im Einzel im Weltcup.