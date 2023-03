Obwohl Snowboarderin Julie Zogg beim Parallel-Rennen in Berchtesgaden früh hängen bleibt, holt sie sich die grosse Kugel.

Parallel-Slalom in Snowboarden

Legende: Holt sich im letzten Rennen den Gesamtweltcup Julie Zogg. Keystone/Angelika Warmuth

Am Ende trennten Julie Zogg und Ramona Hofmeister im Gesamtklassement 11 Punkte. Hauchdünn setzte die Schweizer Snowboarderin gegen ihre deutsche Konkurrentin durch und sicherte sich die grosse Kristallkugel. Und dies obwohl es Zogg im letzten Rennen im Parallel-Slalom in Berchtesgaden (GER) nicht wie gewünscht lief.

Bereits im Viertelfinal war für Zogg, die im Februar in dieser Disziplin WM-Gold geholt hatte, Schluss. Sie scheiterte an der wieder genesenen Ester Ledecka. Die einstige Dominatorin aus Tschechien ist wieder in alter Stärke zurück und bezwang im Final auch Hofmeister. Die Deutsche hätte einen Sieg benötigt, um Zogg im Gesamtklassement noch von der Spitze zu verdrängen.

Karriereende von Kummer

Zuvor beendete Hofmeister im Achtelfinal die Karriere der Walliserin Patrizia Kummer, die 2014 in Sotschi Olympia-Gold im Parallel-Riesenslalom gewonnen hatte. Enttäuschend verlief der letzte Parallelslalom des Winters für die Schweizer Männer. Dario Caviezel und Gian Casanova scheiterten in der Qualifikation.