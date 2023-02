Dario Caviezel und Julie Zogg haben an der Snowboard-WM in Georgien im Parallel-Teamwettkampf die Bronzemedaille gewonnen.

Das zweite Schweizer Duo – Gian Casanova und Ladina Jenny – bleibt im Achtelfinal auf der Strecke.

Damit reist die Schweizer Alpin-Fraktion mit total vier WM-Medaillen aus Bakuriani ab.

Am Ende war es eine klare Sache: Im kleinen Final des Parallel-Teamwettkampfs unterlief Lucia Dalmasso im oberen Teil ein Fehler, so dass Julie Zogg davonziehen konnte. Die 30-jährige Ostschweizerin ging mit dieser Rolle souverän um und liess keine Spannung mehr aufkommen. Sicher fuhr Zogg die Bronzemedaille gegen Italien 1 nach Hause.

Im Ziel fiel sie Dario Caviezel um den Hals. Der 27-Jährige hatte Maurizio Bormolino gut zwei Zehntel abgenommen und Zogg damit eine gute Ausgangslage beschert, welche diese optimal nutzte.

Sowohl für Zogg als auch für Caviezel ist es die zweite Medaille an der WM in Bakuriani. Zogg hatte am Dienstag Gold im Parallel-Slalom geholt, Caviezel war am Sonntag Zweiter im Parallel-Riesenslalom geworden.

Finaleinzug um 0,06 Sekunden verpasst

Im Halbfinal hatten sich Caviezel/Zogg hauchdünn den Österreichern Andreas Prommegger/Sabine Schöffmann geschlagen geben müssen. Nachdem Caviezel der Schweiz eine Hypothek von 0,88 Sekunden eingehandelt hatte, startete Zogg die grosse Aufholjagd. Sie kam immer näher an Schöffmann heran, im Ziel fehlten ihr gleichwohl 0,06 Sekunden zum Finaleinzug. In den Halbfinal war Schweiz 1 mit Siegen gegen Slowenien und Deutschland 1 eingezogen.

04:56 Video Zogg: «Heute Abend lasse ich die Schmerztablette weg» Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden.

Gold sicherte sich Italien 2 mit Aaron March und Nadya Ochner, die sich im Final gegen die favorisierten Prommegger/Schöffmann durchsetzten.

Casanova/Jenny scheitern im Achtelfinal

Mit Gian Casanova und Ladina Jenny war im erstmals bei einer WM durchgeführten Team-Wettkampf ein zweites Schweizer Duo am Start. Die beiden hatten sich in den Pre-Finals für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Im Achtelfinal war das polnische Duo dann aber zu stark.

Die Schweizer Alpin-Delegation reist mit total vier Medaillen aus Georgien ab. Neben dem Team-Edelmetall sowie den beiden Einzel-Medaillen von Zogg und Caviezel sicherte sich Jenny im Parallel-Slalom die Silbermedaille.