Der Walliser muss sich im Snowboard-Halfpipe-Weltcup in Calgary nur Ruka Hirano und Scotty James geschlagen geben.

Rang 3 in der Halfpipe

Pat Burgener gelang in der Halfpipe in Calgary ein starker 2. Run, welcher ihm 89,50 Punkte einbrachte. Dies reichte dem 25-jährigen Walliser zum 3. Platz. Besser waren nur der japanische Sieger Ruka Hirano (94,75) und der Australier Scotty James (92,25). Für Burgener ist es der 9. Podestplatz im Weltcup, der 7. in der Halfpipe.

Jan Scherrer klassierte sich unmittelbar hinter seinem Landsmann auf Platz 4. Zum Podestplatz fehlten ihm 4,25 Zähler. David Hablützel reihte sich auf Rang 6 ein.

Bei den Frauen belegte die Schweizerin Verena Rohrer den 5. Platz. Den Sieg sicherte sich die Chinesin Xuetong Cai vor der Japanerin Mitsuki Ono und Landsfrau Jiayu Liu.