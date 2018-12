11 Monate nach seinem Sturz an den X-Games ist Iouri Podladtchikov in Secret Garden in die Halfpipe zurückgekehrt. Sein Comeback in China endete jedoch jäh: Bei seinem 4. Sprung prallte der Zürcher heftig auf den Rand der Halfpipe.

Zuerst wollte sich Podladtchikov aufrichten, musste dieses Unterfangen aber abbrechen. Schliesslich musste er mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Erste Abklärungen vor Ort haben ergeben, dass sich der Olympiasieger von 2014 einen Nasenbeinbruch sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen hat.

Legende: Konnte nicht alleine bis ins Ziel fahren Iouri Podladtchikov. Keystone

Scherrer und Rohrer mit Premieren

Der Sturz von Podladtchikov überschattete das starke Abschneiden der anderen Schweizer. Jan Scherrer setzte sich mit 95,50 Punkten vor den beiden Japanern Ruka Hirano (92,50) und Yuto Totsuka (92,25) durch. Für ihn ist es der erste Weltcup-Sieg überhaupt, nachdem er 2011 und 2014 je einen zweiten Platz erreicht hatte. David Hablützel wurde Sechster (81,25).

Bei den Frauen musste sich Verena Rohrer nur der Chinesin Xuetong Cai geschlagen geben. Für die mehrfache Schweizer Meisterin in der Halfpipe ist es der erste Weltcup-Podestplatz der Karriere.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 07:00 Uhr, 21.12.2018