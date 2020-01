Der Schweizer Snowboarder zeigt in Aspen in der Halfpipe einen stylischen Lauf und darf sich über Edelmetall freuen.

Jan Scherrer hat an den X-Games in Aspen in der Halfpipe den 3. Rang belegt. Der Toggenburger wurde für seine stylischen Runs honoriert und musste sich einzig dem Australier Scotty James, der den 10. Halfpipe-Erfolg in Serie feierte, und Yuto Totsuka aus Japan geschlagen geben.

Gezählt wurde nicht wie üblich der beste Run, sondern der Schnitt aus 3 Durchgängen. Scherrer war als Bester seines Elimination-Heats in den Final in der «Superpipe» eingezogen. David Hablützel blieb hingegen in der Qualifikation hängen.

Für Scherrer ist es die erste Medaille am prestigeträchtigen Freestyle-Event. 2016 war er 6. geworden.