Im Halfpipe-Final in Laax springen Podladtchikov, Scherrer und Burgener am Podest vorbei. Bei den Frauen gewinnt Chloe Kim.

Scotty James triumphiert in der Halfpipe von Laax

Legende: Video Podladtchikov greift im 2. Run in den Schnee abspielen. Laufzeit 01:37 Minuten.

Podladtchikov greift im 2. Run in den Schnee

Legende: Video Scotty James gewinnt in Laax abspielen. Laufzeit 01:46 Minuten.

Scotty James gewinnt in Laax

Iouri Podladtchikov war im Halfpipe-Final von Laax nach einem verhaltenen 1. Run, für den er 82,00 Punkte erhalten hatte, gefordert. Der Zürcher musste sich steigern, wollte er die 95,75 Punkte des zweifachen Weltmeisters Scotty James noch übertreffen. Und Podladtchikov startete fulminant in den 2. Run, sprang hoch und sehr sauber. Doch dann kam der Sturz beim abschliessenden «Chuck Flip», der erhoffte Skore war dahin.

Weil auch die restlichen Fahrer – unter anderem die 2 weiteren Schweizer Jan Scherrer und Pat Burgener – nicht mehr an die Punktzahl von James herankamen, konnte sich der Australier noch vor seinem 2. Run als Sieger feiern lassen.

Habe heute ganz viele kleine Ziele erreicht

Podladtchikov zieht trotz des verpassten Podestplatzes bei seinem Comeback eine positive Bilanz. Nach seinem Sturz im Dezember vergangenen Jahres im chinesischen Secret Garden bräuchten einige Sprünge noch etwas Aufmerksamkeit. Bei den kommende Woche anstehenden X-Games will der Zürcher weiter an seiner Form feilen, um dann im Februar bei der WM in Park City nach den Medaillen zu greifen.

Klare Sache bei den Frauen

Wie bei den Männern war auch bei den Frauen die Entscheidung bereits gefallen, als mit Chloe Kim die Führende ihren 2. Run noch vor sich hatte. Die 18-jährige US-Amerikanerin hatte im 1. Run 89,00 Punkte vorgelegt, eine Marke an der sich sämtliche Konkurrentinnen die Zähne ausbissen.

Kim selbst setzte im 2. Run mit 93,75 Punkten noch einen drauf, hinter der Überfliegerin komplettierten Queralt Castellet (Sp) und Arielle Gold (USA) das Podest. Schweizerinnen waren im Final keine mit dabei. Verena Rohrer hatte im Halbfinal den Cut als Achte verpasst.

