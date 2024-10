Der Japaner Taiga Hasegawa holt den Sieg beim Big-Air-Event der Snowboarder in Chur.

Bei den Frauen gibt es dank Mari Fukada und Reira Iwabuchi gar einen japanischen Doppelsieg.

Die Schweizer Snowboard-Cracks verpassen die Finals allesamt.

Als Sechster startete Taiga Hasegawa in den 3. Run beim Big-Air-Event in Chur: Und der japanische Snowboarder rollte das Feld erfolgreich von hinten auf. Für seinen «Nose Butter Back 1800 Indy» wurde er von den Judges mit 89,75 Punkten und Zwischenrang 1 belohnt. An die total 177,25 Punkte des 18-Jährigen kam in der Folge keiner seiner Konkurrenten mehr heran.

Dieser Sprung bringt Hasegawa den Sieg

Rocco Jamieson aus Neuseeland (163,50 Punkte) belegte Rang 2, das Podest komplettierte Romain Allemand aus Frankreich (158,00 Punkte). Der Final war ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne gegangen. Routinier Nicolas Huber musste sich nach zwei missratenen Versuchen mit Platz 38 begnügen – 10 Ränge hinter Teamkollege Alex Lotorto.

Japanerinnen jubeln doppelt

Bei den Frauen stand Mari Fukada schon vor dem letzten Run als Siegerin fest. Die erst 17-jährige Japanerin sammelte 181,50 Punkte und damit 13 mehr als ihre 5 Jahre ältere Landsfrau Reira Iwabuchi. Platz 3 ging mit Laurie Blouin (163,00 Punkte) an eine Kanadierin.

Ariane Burri, die einzige Schweizerin, hatte am Morgen zweimal gepatzt und unter 30 Teilnehmerinnen nur den 22. Platz belegt.