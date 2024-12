Legende: Unterlag im kleinen Final knapp Julie Zogg (Archiv-Bild). IMAGO / NurPhoto

Julie Zogg hat ihren dritten Podestplatz im Dezember nur knapp verpasst. Die 32-jährige St. Gallerin wurde im Parallel-Riesenslalom im italienischen Carezza Vierte. Zogg musste sich im kleinen Final knapp der Weltmeisterin Tsubaki Miki aus Japan geschlagen geben. 13 Hundertstel fehlten der Schweizerin auf die Qualifikationsschnellste.

Als Siegerin ging Zoggs Halbfinal-Bezwingerin Jasmin Coratti hervor, die in ihrer Heimat vor der Polin Aleksandra Krol-Walas triumphierte. Für Zogg war es im fünften Parallel-Rennen der Saison der dritte Einzug in die Halbfinals. Zuvor war sie in den Slaloms von Mylin und Yanqing in China jeweils Dritte geworden.

Weniger gut lief es für das Ehepaar Ladina und Dario Caviezel. Beide scheiterten bereits im Achtelfinal.