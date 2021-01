Ladina Jenny und Dario Caviezel teilen nicht nur die Leidenschaft für das Snowboarden – sie haben sich auch privat gefunden. Seit knapp zwei Jahren sind die zwei aktuell besten alpinen Schweizer Snowboarder ein Paar.

Anders als im Ski bereisen bei den Snowboardern Männer und Frauen die gleichen Weltcup-Destinationen. Jenny und Caviezel teilen also aktuell das ganze Leben miteinander.

Sendehinweis SRF zwei zeigt die Highlights des Snowboard-Weltcups in Scuol ab 17:00 Uhr in einer Teilaufzeichnung.

Zu viel wird ihnen das nicht. Im Gegenteil: Sie sehen die Vorteile der engen Beziehung. «Es ist cool, weil beide wissen, wie es im Profisport abläuft», sagt Jenny. Und auch Fachwissen wird ausgetauscht, wie Caviezel verrät. «Wir coachen uns beide gegenseitig. Ich schaue Videos von ihr und gebe den einen oder anderen Tipp und umgekehrt.»

In welchem Bereich Caviezel von Jenny lernen will und was das grosse Ziel des Snowboard-Paars bei den Heimrennen in Scuol ist, erfahren Sie im Audiobeitrag oben.