Der Toggenburger zeigt an der Snowboard-WM in Bakuriani eine starke Leistung und holt in der Halfpipe dank Top-Auftakt Bronze.

Jan Scherrer hat an der Snowboard-WM in Bakuriani mit Bronze in der Halfpipe für ein weiteres Schweizer Glanzlicht gesorgt. Gleich der 1. Run glückte Scherrer formidabel. Mit «seinem» Trick, dem «Jan Tonic» (ein Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose), schraubte er die Schwierigkeit ordentlich hoch und erhielt von den Judges 89,25 Punkte.

In den weiteren beiden Durchgängen musste Scherrer fehlerhafte Landungen und damit Streichresultate hinnehmen. Danach begann für den St. Galler das grosse Zittern. Doch letztlich reichte es dem Bronzemedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele in Peking auch in Bakuriani zu Rang 3. Einzig Chaeun Lee aus Südkorea mit 93,50 Punkten und der Australier Valentino Guseli mit einem halben Zähler weniger überflügelten den Toggenburger noch.

Schliessen 02:23 Video Scherrer mit grossartigem 1. Run Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 23 Sekunden. 02:14 Video Scherrer: «Das war keine schöne Stunde» Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden. 02:15 Video Dieser Run beschert Lee Halfpipe-Gold Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

Scherrer sei extrem glücklich über Rang 3, fügte aber selbstkritisch hinzu: «Wäre der 1. Run perfekt gelungen, hätte es ein Weltmeister-Lauf sein können.»

Cai holt bei den Frauen Gold

Bei den Frauen ging Gold an Xuetong Cai. Die Chinesin erhielt 90,50 Punkte und setzte sich vor Elizabeth Hosking (CAN/85,50) und Mitsuki Ono (JPN/83,00) durch. Die Schweizerinnen Isabelle Lötscher und Berenice Wicki mussten sich mit den letzten beiden Final-Rängen 7 und 8 begnügen. Zufrieden war das Duo dennoch. Lötscher freute sich über ihren Final-Einzug bei ihrem ersten Grossevent, Wicki war in der Quali noch heftig gestürzt und konnte so viel Positives aus ihrer Leistung ziehen.