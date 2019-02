4 Schweizer sind an der WM der Snowboarder im US-Bundesstaat zur Qualifikation angetreten – und haben alle souverän den Sprung in den Final geschafft. Am Freitag werden damit Pat Burgener, Iouri Podladtchikov und Jan Scherrer bei den Männern sowie Verena Rohrer bei den Frauen in der Halfpipe um die Medaillen kämpfen.

Die beste Leistung in der Qualifikation gelang Burgener. Der Walliser reihte sich hinter Quali-Sieger Yuto Totsuka (86,50) auf Platz 2 ein. Mit 83,75 Punkten lag er damit 3 Zähler vor dem australischen X-Games-Sieger Scotty James.

Rohrer glänzt bei den Frauen

Podladtchikov klassierte sich auf dem 5. Platz (75,75) Punkte. Der Zürcher zeigte einen kontrollierten Run, ohne bereits sämtliche Höchstschwierigkeiten auszupacken. Mit Jan Scherrer (74,00) schaffte ein weiterer Schweizer den Sprung unter die besten 10.

Bei den Frauen qualifizierte sich mit Verena Rohrer die einzige Schweizer Vertreterin souverän für den Final. Die 22-jährige Obwaldnerin stürzte im 1. Run, erreichte beim 2. Versuch dann aber starke 81,25 Punkte und wurde Vierte.

Klassement Qualifikation Männer (für Final qualifiziert): 1. Yuto Totsuka (Jap), 86,50 Punkte. 2. Pat Burgener (Sz), 83,75. 3. Scotty James (Au), 80,75. 4. Kent Callister (Au), 76,25. 5. Iouri Podladtchikov (Sz), 75,75. 6. Ikko Anai (Jap), 75,25. 7. Jan Scherrer (Sz), 74,00. 8. Toby Miller (USA), 72,25. 9. Yiwei Zhang (China), 71,25. 10. Derek Livingston (Ka), 69,00.



Frauen (für Final qualifiziert): 1. Chloe Kim (USA), 90,50 Punkte. 2. Arielle Gold (USA), 86,50. 3. Xuetong Cai (China), 85,75. 4. Verena Rohrer (Sz), 81,25. 5. Maddie Mastro (USA), 77,50. 6. Queralt Castellet (Sp), 75,25. 7. Kurumi Imai (Jap), 73,50. 8. Elizabeth Hosking (Ka), 71,75.



Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 7.2.19, 08:30 Uhr