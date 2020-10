Es ist eine Weltpremiere, die Jan Scherrer in der Pipe auf dem Gletscher in Saas-Fee präsentiert. Nach langer Vorbereitung steht der Toggenburger seinen neuen Trick «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» bereits im 4. Versuch. Die Freude beim 26-Jährigen ist gross: «Es ist ein Riesengefühl. Ich bin selber erstaunt, dass ich es schon am 2. Tag geschafft habe.»

Herantasten mit dem Landekissen

Scherrer hatte den Trick bereits seit 5 Jahren im Kopf. Es sei aber immer eher ein Traumtrick gewesen. «Ich hatte das Gefühl, das wäre das Grösste, was ich machen könnte. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit meinen Fähigkeiten schaffe.» Im Mai tastete er sich dann in Crans-Montana mit Unterstützung eines Landekissens an die Herausforderung heran.

Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Etwas technisch so Schwieriges so spielerisch aussehen zu lassen, ist einfach grandios.

Früher als erwartet hat es nun auch in der Pipe geklappt. Die Begeisterung ist nicht nur bei Scherrer gross. «Es ist einer der besten Tricks, den man je gesehen hat», freut sich Trainer Regazzi. Auch der zurückgetretene Iouri Podladtchikov schwärmt: «Es ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Etwas technisch so Schwieriges so spielerisch aussehen zu lassen, ist einfach grandios.»

Mit dem neuen Trick im Repertoir hebt Scherrer das Niveau laut Podladtchikov noch einmal deutlich an. Der hohe Schwierigkeitsgrad würde auch für eine bessere Benotung sorgen. «Wenn er den Trick steht, steigt seine Durchschnittspunktzahl gleich mal um 10 Punkte. Damit hat er Chancen auf die vordersten Plätze.»

Wettkampf-Premiere «so schnell wie möglich»

Für Podladtchikov sind dies vielversprechende Aussichten für die Olympischen Spiele 2022. «Er hat jetzt ein Jahr Zeit, den Trick bei allen Bedingungen zu üben. Es braucht Erfahrung und deshalb ist es sehr wertvoll, wenn man einen Sprung schon länger im System hat.» Und wann hat Scherrer vor, den Trick erstmals in einem Wettkampf zu zeigen? «So schnell wie möglich. Realistisch ist es schon im ersten Wettkampf.»