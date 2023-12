Legende: Wenig fehlte zum 33. Podestplatz Julie Zogg beim Parallelslalom in Davos. Keystone/Gian Ehrenzeller

Beim erstmals durchgeführten Weltcup-Parallelslalom in Davos wird Julie Zogg als beste Schweizerin Vierte.

Für Ladina Jenny, Jessica Keiser und Xenia von Siebenthal kommt das Out vor den Halbfinals.

Eine Enttäuschung setzt es für die Männer ab.

Nach einem 4. und 7. Rang in den beiden Parallelriesenslaloms zum Saisonauftakt in Italien hat Julie Zogg in Davos den ersten Parallelslalom erneut auf dem 4. Platz beendet. Im kleinen Final gegen die Österreicherin Sabine Schöffmann lag die 31-jährige Ostschweizerin gut im Rennen, musste aber beim sechstletzten Tor in den Schnee greifen.

Damit war der Podestplatz – es wäre in einem Einzelrennen der 33. für Zogg gewesen – ausser Reichweite. Zuvor war die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters im Halbfinal knapp an der Italienerin Lucia Dalmasso gescheitert.

Hofmeisters perfekte Serie – Jenny scheitert im Viertelfinal

Dalmasso musste sich am Fusse des Jakobshorn schliesslich mit Rang 2 begnügen. Im grossen Final zog sie gegen Ramona Hofmeister den Kürzeren. Damit entschied die Deutsche auch das 3. Saisonrennen für sich.

Die Schweizerinnen waren in der K.o.-Phase der besten 16 zu viert vertreten. Die erstmals im Weltcup eingesetzte Xenia von Siebenthal blieb ebenso wie Jessica Keiser in den Achtelfinals hängen. Für Ladina Jenny kam das Out eine Runde später.

Caviezel und Casanova in Quali out

Bei den Männern gingen die K.o.-Runs ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Dario Caviezel, der WM-Zweite aus Chur, riskierte nach missglücktem 1. Lauf im 2. Durchgang zu viel und schied wie Teamkollege Gian Casanova bereits in der Quali aus.

Den Sieg sicherte sich Daniele Bagozza. Für den Italiener ist es der 3. Triumph im Weltcup. Zuletzt hatte er vor fast 4 Jahren in Bad Gastein jubeln dürfen.