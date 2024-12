Legende: Sophie Hediger. imago images/IPA Sport

Sophie Hediger verliert bei einem Lawinenunglück in Arosa ihr Leben.

Die Zürcherin wird nur 26 Jahre alt.

Vergangene Saison fährt sie erstmals im Weltcup auf das Podest.

Traurige Nachricht kurz vor Weihnachten: Sophie Hediger, Mitglied der Snowboardcross-Nationalmannschaft, geriet am Montag in Arosa in eine Lawine und konnte nur noch tot geborgen werden. Die 26-jährige gebürtige Zürcherin hatte in Arosa eine zweite Heimat gefunden und verstarb nun «beim Freeriden, einem geliebten Hobby», wie Swiss-Ski in einer Medienmitteilung schreibt.

Hediger hatte in der vergangenen Saison ihre ersten beiden Weltcup-Podestplätze erreicht. Bei der WM-Hauptprobe in St. Moritz war sie Zweite geworden; an den Heim-Weltmeisterschaften im Engadin im kommenden März eine Medaille zu gewinnen, war einer ihrer sportlichen Träume. Einen anderen hatte sie sich mit der Olympia-Teilnahme 2022 in China erfüllen können.

«Wir sind fassungslos und in Gedanken bei Sophies Familie, der wir unser tiefstes Beileid aussprechen», zeigt sich Walter Reusser, CEO Sport von Swiss-Ski, erschüttert.