Im kommenden Winter steht für die Schweizer Snowboarder ein absolutes Highlight an: Die Freestyle-WM 2025 findet in St. Moritz statt. Auf dem Corvatsch wurde dafür eigens eine Halfpipe gebaut. Und diese wird seit ihrer Eröffnung fleissig genutzt.

Während andere dem Start der Badesaison entgegenfiebern, feilen die Snowboarder in der Pipe auf 2700 Metern über Meer an ihren Tricks. Ganz unter sich sind die Schweizer nicht. Coach Patrick Cinca hat mit Scotty James einen ganz Grossen der Szene ins Engadin eingeladen – als «Zugpferd», wie er sagt. «Es ist immer gut, wenn in einer Gruppe einer den Ton angibt», findet er.

Die Superpipe auf dem Corvatsch Box aufklappen Box zuklappen Legende: Liegt auf 2700 m.ü.M. Die Halfpipe im Engadin. Keystone/Mayk Wendt Am 24. Februar 2024 wurde auf dem Corvatsch die neue Halfpipe, die im Hinblick auf die Freestyle-WM 2025 gebaut wurde, offiziell eröffnet. Die Bauarbeiten für die rund 5 Millionen Franken teure Halbröhre haben bereits im Herbst 2022 begonnen, wobei mit Baumaschinen eine Mulde in den Berg gebaggert wurde.

Der inzwischen 29-jährige Australier hat in der Halfpipe so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 3 Mal wurde er Weltmeister, 6 Mal triumphierte er an den prestigeträchtigen X-Games. Nur etwas fehlt James in seinem Palmarès: Olympia-Gold. In Pyeongchang hatte er Bronze geholt, in Peking 2022 Silber.

Auf dem Corvatsch soll das Schweizer Team vom reichen Erfahrungsschatz des Australiers profitieren. Und in knapp einem Jahr an der Heim-WM ein Wörtchen um die Medaillen mitreden.