Legende: Will zurück zu alter Stärke Dario Caviezel. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die letzte Saison lief den Schweizer Alpin-Snowboardern nicht nach Wunsch. In einem Winter, der von gravierenden Materialproblemen geprägt war, schafften es Dario Caviezel, Julie Zogg und Ladina Caviezel (ehemals Jenny) je einmal auf das Podest.

In diesem Jahr soll es wieder besser laufen. Die Zuversicht ist da, in den physischen Belangen hätten sie nochmals eine Schippe drauflegen können und die Material-Abstimmung passt, liess das Ehepaar Caviezel verlauten. Und Zogg glänzte in den Trainings konstant mit Bestzeiten im Parallelslalom.

WM im März

Los geht's mit der Weltcupsaison an diesem Wochenende erstmals im chinesischen Mylin. Eine Woche darauf geht's in Yanqing erneut in China in die nächste Runde. Zwei Weltcup-Stationen finden sich auch in der Schweiz: Davos und Scuol.

Das Highlight folgt jedoch erst zum Ende der Saison. Im Mai steigt die WM im Engadin. Das Heimpublikum wird bei den Schweizerinnen und Schweizern für besondere Motivation sorgen. Und wenn es besser läuft als im letzten Jahr, sind Medaillen definitiv greifbar.

Schweizer Stimmen vor der Saison