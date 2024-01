Jan Scherrer hat in diesem Winter erst einen Halfpipe-Wettkampf bestritten. In Secret Garden blieb der angeschlagene Ostschweizer als 18. bereits in der Quali hängen. Ab Freitag steht er nun beim Heim-Weltcup in Laax im Einsatz. «Ich weiss nicht so genau, wo ich stehe. Aber die Trainings waren super. Deshalb gehe ich hier mit viel Selbstvertrauen in den Wettkampf.»

Freunde und Familie werden hier sein und ich will eine riesige Show zeigen. Deshalb ist der Druck grösser.

Die Laax Open sind Scherrers Lieblingsevent. Trotz fehlender Wettkampfpraxis sind die Ambitionen gross. «Das Ziel sind immer die Top 3.» Die Konkurrenz habe zwar wieder einen riesigen Schritt gemacht. «Ich fahre aber immer besser, wenn ich mich nicht als Topfahrer sehe, sondern als eine Art ‹Favorit plus›. Ich weiss, dass das, was ich kann, reichen kann für die Top 3.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Laax Open am Wochenende wie folgt: Samstag, 13:10 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Finals M & F

Snowboard, Slopestyle, Finals M & F Samstag, 18:00 Uhr: Snowboard, Halfpipe, Finals M & F

Snowboard, Halfpipe, Finals M & F Sonntag, 13:10 Uhr: Ski freestyle, Slopestyle, Finals M & F

Auf dem Weg zum zweiten Podestplatz in Laax nach dem 2. Platz 2022 steht am Freitag zunächst die Qualifikation an. Scherrer: «Die Quali in Laax ist für mich der schlimmste Tag im Jahr. Der Final hier liegt mir so am Herzen. Freunde und Familie werden hier sein und ich will eine riesige Show zeigen. Deshalb ist der Druck grösser.»

Weitere Stimmen vor den Snowboard-Wettkämpfen in Laax