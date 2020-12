Den Parallel-Riesenslalom beim Weltcup-Auftakt der alpinen Snowboarder in Cortina d'Ampezzo gibt es am Samstag live bei SRF: Ab 17:00 Uhr sind Sie im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App dabei. Der verletzte Schweizer Nevin Galmarini wird als Co-Kommentator neben Reto Held im Einsatz sein.