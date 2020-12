Ladina Jenny fährt in Carezza als 2. erstmals in dieser Saison aufs Podest. Nevin Galmarini schafft beim Comeback den Sprung in die Viertelfinals.

Bereits im 2. Rennen der Saison gelingt Ladina Jenny der Sprung aufs Podest. Beim Parallel-Riesenslalom im italienienischen Carezza wird die Glarnerin 2. Im Finallauf musste sie sich der Deutschen Ramona Theresia Hofmeister mit einem Rückstand von 46 Hundertsteln geschlagen geben. Für Jenny war es der insgesamt 10. Podestplatz der Karriere (viermal 2., sechsmal 3.).

Als zweitbeste Schweizerin erreichte Jessica Keiser den Viertelfinal. Die 26-Jährige war zuvor zum 1. Mal überhaupt in einem Weltcup-Achtelfinal gestanden und gewann diesen prompt gegen die Japanerin Tsubaki Miki. Am Ende resultierte Rang 7. Julie Zogg, die 3. Schweizerin im Hauptbewerb, blieb im Achtelfinal hängen und wurde 9.

Galmarini mit solidem Comeback

In seinem ersten Weltcuprennen nach 22 Monaten Pause bewies Nevin Galmarini, dass er bereits wieder zu den Besten gehört. In den Achtelfinals gewann er das Duell gegen den Italiener Aaron March, in der Vorwoche beim Saisonauftakt 2. in Cortina d'Ampezzo.

Im Viertelfinal gegen Andreas Prommegger kostete Galmarini ein Fehler kurz vor Schluss eine noch bessere Klassierung. Auf einen Einsatz zuletzt in Cortina hatte der 34-jährige Bündner wegen seiner langwierigen Rückenprobleme noch verzichtet. Wie Galmarini (7. Rang) schied auch Dario Caviezel (6.) in den Viertelfinals aus. Im österreichischen Final gewann Benjamin Karl mit 0,01 Sekunden Vorsprung auf Prommegger.