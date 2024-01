Legende: Düsterer Blick in die Zukunft Jan Scherrer muss eine missglückte Saison verletzungsbedingt abbrechen. Keystone-Archiv/AP Photo/Alessandra Tarantino

Fersenbruch: Scherrers Pechsträhne hält an

Snowboarder Jan Scherrer ist beim Halfpipe-Wettkampf an den X-Games in Aspen bei seinem letzten Run gestürzt und hat sich dabei am Fuss verletzt. Die Untersuchungen in der Schweiz ergaben eine Fraktur des linken Fersenbeins. Eine Operation wird nicht nötig sein. Der 29-jährige Toggenburger muss somit pausieren und wird in dieser Saison keine Wettkämpfe mehr bestreiten können. Es ist dies die Fortsetzung eines schwierigen Winters für den Olympia-Dritten von Peking. Nachdem Scherrer bereits zu Saisonbeginn gesundheitlich angeschlagen gewesen war, musste er Mitte Januar aufgrund eines Magen-Darm-Infekts auf die Laax Open verzichten.