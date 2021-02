Der Schweizer Snowboarder belegt an den X Games in Aspen den 7. Platz.

Scherrer in der Super Pipe ohne Exploit

X Games in Aspen

Im Vorjahr hatte Jan Scherrer an den X Games mit dem 3. Platz überzeugt. Dank diesem Ergebnis gehörte der Toggenburger in Aspen in diesem Jahr zu den 8 Teilnehmern im Super-Pipe-Wettkampf. Eine weitere Medaille blieb ihm aber verwehrt.

Im hochkarätig besetzten Feld mit 3 Amerikanern, 2 Japanern und einem Australier musste sich Scherrer mit dem 7. Platz zufrieden geben. Der Amerikaner Shaun White hatte wegen Schmerzen im Knie kurzfristig auf einen Start verzichtet.

Gold an Totsuka

Die Goldmedaille sicherte sich Yuto Totsuka. Der 19-jährige Japaner setzte sich dank einem starken 3. Run vor dem Australier Scotty James und seinem Landsmann Ruka Hirano durch und holte seine 1. Goldmedaille an den X Games. Wie Scherrer verpassten auch die Amerikaner den Sprung auf das Podest.