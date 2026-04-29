Handball: Kadetten Schaffhausen gewinnen

Die Kadetten Schaffhausen haben auch ihr zweites Spiel des Playoff-Halbfinals gegen den BSV Bern für sich entscheiden können. Dank dem 29:28-Erfolg stellt der Meister in der Serie auf 2:0 und benötigt noch einen Sieg für den Final-Einzug. Anders als beim klaren Startsieg zuhause mussten die Schaffhauser in Bern etwas mehr beissen. 10 Minuten vor Schluss lag der Titelverteidiger noch 23:26 zurück, ehe er mit sechs Toren die Wende bewerkstelligte. Für die Kadettten war es der 15. Playoff-Sieg in Folge, die letzte Niederlage kassierten die Schaffhauser im Playoff-Final vor zwei Jahren. Noch eindrücklicher ist die Serie gegen den Halbfinal-Gegner: Zum 19. (!) Mal entschieden die Kadetten das Duell in der Meisterschaft für sich.

Curling: 3. Niederlage für Mixed-Curler

Stefanie Berset und Philipp Hösli haben an der Mixed-Curling-WM in Genf am Mittwoch die dritte Niederlage im siebten Spiel kassiert. Das Schweizer Duo unterlag Italien klar mit 4:8. Bereits im dritten End schufen die Italiener mit einem Viererhaus die vorentscheidende Differenz. Nach einem weiteren Dreierhaus im 6. End war die Partie für die Schweizer gelaufen. Die letzten beiden Gruppenspiele bestreiten Berset/Hösli am Donnerstag gegen Finnland und Kanada. Die besten 3 Teams der Gruppen A und B qualifizieren sich für die K.o.-Duelle. Zurzeit belegt die Schweiz nur den geteilten 4. Rang.