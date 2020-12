Inhalt

Bestes Team - Eishockey-Nati von 2018: Gemeinsam Grosses leisten

Nie zuvor stand eine Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft näher am WM-Titel als im Frühling 2018. Das Team von Headcoach Patrik Fischer hat in Dänemark gezeigt, was mit Glauben und Teamgeist alles möglich ist und erntete dafür landauf landab viel Lob und Anerkennung.