An den «Sports Awards» dreht sich alles um die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres. Jetzt stehen die Nominierten in den Kategorien «Sportlerin» und «Sportler» fest. Wer gewinnt, kann das Schweizer TV-Publikum in der Livesendung am Sonntag, 10. Dezember 2023 mitbestimmen.

Legende: Verfolgen Sie die Awards live auf SRF 1. SRF

Ob im Wintersport, in der Leichtathletik oder in verschiedenen Einzel- und Teamsportarten – Schweizer Sportpersönlichkeiten standen in den unterschiedlichsten Sportarten rund um den Globus im Fokus. Einige von ihnen werden am Sonntag, 10. Dezember, für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Das Schweizer TV-Publikum kann via Televoting mitbestimmen, welche Sportlerin und welcher Sportler mit dem begehrten «Winner» nach Hause gehen kann

Nominiert in der Kategorie «Sportlerin» sind:

Jasmine Flury, Ski alpin; WM-Gold Abfahrt

Ski alpin; WM-Gold Abfahrt Mathilde Gremaud, Ski Freestyle; WM-Gold Slopestyle, 2. Disziplinenweltcup Big Air, 2 Weltcup-Podestplätze (davon 1 Sieg), 2. X-Games (Slopestyle)

Ski Freestyle; WM-Gold Slopestyle, 2. Disziplinenweltcup Big Air, 2 Weltcup-Podestplätze (davon 1 Sieg), 2. X-Games (Slopestyle) Lara Gut-Behrami, Ski alpin; 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 2. Riesenslalom-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 4 Siege)

Ski alpin; 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 2. Riesenslalom-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 4 Siege) Ditaji Kambundji , Leichtathletik; EM-Bronze 60 Meter Hürden (Halle), WM-Final 100 Meter Hürden, Schweizer Rekord (100 m Hürden)

, Leichtathletik; EM-Bronze 60 Meter Hürden (Halle), WM-Final 100 Meter Hürden, Schweizer Rekord (100 m Hürden) Mujinga Kambundji, Leichtathletik; Europameisterin 60 Meter (Halle)

Leichtathletik; Europameisterin 60 Meter (Halle) Marlen Reusser, Rad Strasse; Europameisterin Zeitfahren, 6 World-Tour-Siege (u.a. Gesamtwertungen Tour de Suisse und Baskenland-Rundfahrt, Gent-Wevelgem), 7 weitere World-Tour-Podestplätze, 3. Gesamtwertung Tour de Romandie

Nominiert in der Kategorie «Sportler» sind:

Simon Ehammer, Leichtathletik; Gesamtsieger Diamond League im Weitsprung, 3 Podestplätze Diamond League (davon 2 Siege)

Leichtathletik; Gesamtsieger Diamond League im Weitsprung, 3 Podestplätze Diamond League (davon 2 Siege) Samuel Giger, Schwingen; Sieger Unspunnen-Schwinget

Schwingen; Sieger Unspunnen-Schwinget Jason Joseph, Leichtathletik; Europameister 60 Meter Hürden (Halle), WM-Final, 2 Podestplätze Diamond League, 5 Schweizer Rekorde (viermal 110 Meter Hürden, einmal 60 Meter Hürden)

Leichtathletik; Europameister 60 Meter Hürden (Halle), WM-Final, 2 Podestplätze Diamond League, 5 Schweizer Rekorde (viermal 110 Meter Hürden, einmal 60 Meter Hürden) Marco Odermatt, Ski alpin; WM-Gold Abfahrt und Riesenslalom, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom- und Super-G-Weltcup, 3. Abfahrts-Weltcup, 21 Weltcup-Podestplätze (davon 12 Siege)

Ski alpin; WM-Gold Abfahrt und Riesenslalom, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom- und Super-G-Weltcup, 3. Abfahrts-Weltcup, 21 Weltcup-Podestplätze (davon 12 Siege) Andri Ragettli, Ski Freestyle; WM-Bronze Slopestyle, 2. Gesamt-Weltcup Park&Pipe, 2. Disziplinenweltcup Slopestyle, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 1 Sieg)

Ski Freestyle; WM-Bronze Slopestyle, 2. Gesamt-Weltcup Park&Pipe, 2. Disziplinenweltcup Slopestyle, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 1 Sieg) Nino Schurter, Mountainbike; WM-Bronze im Cross-Country, 1. Gesamt-Weltcup, 7 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege)

Geehrt werden die Sportlerin und der Sportler des Jahres sowie die Preistragenden in den weiteren «Sports Awards»-Kategorien «MVP», «Team», «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler» und «Trainerin oder Trainer» in der Livesendung am Sonntag, 10. Dezember 2023 ab 20.05 Uhr auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2. Während der von Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber moderierten TV-Gala erhält zudem das grösste Schweizer Nachwuchstalent die Auszeichnung als «SRF 3 Best Talent Sport».