Catherine Debrunner erlebt in Paris historische Paralympics und gewinnt fünfmal Gold und einmal Silber. Nun wird die 29-jährige Thurgauerin erstmals als Paralympische Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.

Im Pariser Stade de France wurde den siegreichen Athletinnen und Athleten bei den Paralympics die Ehre zuteil, nach ihrem Rennen eine Glocke zu läuten. Catherine Debrunner stand mit einer Ausnahme immer bereit, ihren Triumph musikalisch zu untermalen.

Über 400, 800, 1500 und 5000 Meter sowie im abschliessenden Marathon holte die Thurgauerin teils überlegen Gold. Im Sprintrennen über 100 Meter kam eine Silbermedaille hinzu.

Auch weltweit eine grosse Nummer

Erfolgreicher war eine Schweizer Athletin an Paralympischen Spielen noch nie. Nur die chinesische Schwimmerin Yuyan Jiang nahm mit sieben Goldmedaillen mehr Edelmetall aus der französischen Metropole nach Hause.

Legende: Räumte an den Sommerspielen in Paris gross ab Catherine Debrunner. Freshfocus/Zuma/Ulrik Pedersen

Das zeigt, dass Debrunner, die ausgebildete Primarlehrerin, die erst seit Frühling 2022 als Profi unterwegs ist, längst nicht nur in der Schweiz, sondern global zur Leichtathletik-Elite zählt. Und während sich andere Athletinnen in der Leichtathletik auf einzelne Bahndistanzen fokussieren, steht die Ostschweizerin bei Rennen über die Kurz-, Mittel-, und Langdistanz am Start. Und gehört stets zum Kreis der Sieganwärterinnen.

Grosser Aufwand zahlt sich aus

Diese Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit sind es, die Debrunners Dominanz in der Leichtathletik-Szene noch eindrücklicher werden lassen. Debrunner entschied sich 2019, mit dem niederländischen Trainer Arno Mul zu arbeiten und pendelte für das Training regelmässig tausende Kilometer zwischen der Schweiz und den Niederlanden.

Diese Entscheidung hat sich für sie ausgezahlt, da sie mittlerweile Weltrekorde über 100, 200, 400, 800 und 1500 Meter sowie im Marathon hält.