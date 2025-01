Legende: Erneut der Überflieger Marco Odermatt. Freshfocus/Sven Thomann/Blick

13 Siege hatte Odermatt in der vorletzten Saison im Weltcup errungen – und war damit noch einmal in eine neue Dimension vorgestossen. 13 erste Plätze wies er auch zwölf Monate später in seiner Bilanz aus.

Wieder war er der Überflieger, wieder drückte er dem Weltcup der Männer auf überragende Weise den Stempel auf – umso mehr nach den verletzungsbedingten Ausfällen seiner grössten Widersacher Marco Schwarz und Aleksander Kilde.

Rekord-Vorsprung im Gesamtweltcup

In Abwesenheit des Österreichers und des Norwegers zeichnete sich Odermatts dritter Sieg in Folge im Gesamtweltcup früh ab. Seine Dominanz mündete schliesslich in eine weitere Bestmarke. 874 Punkte Vorsprung wies der Nidwaldner im Schlussklassement auf seinen ersten Verfolger Loïc Meillard auf.

Einen grösseren Abstand zwischen dem Gewinner der grossen Kristallkugel und dem Zweitplatzierten hatte es bis dahin in der Geschichte des Skirennsports noch nicht gegeben.

Erste Abfahrts-Kristallkugel

Odermatt gewann in diesem historischen Winter insgesamt vier Kugeln: Neben der grossen Kristallkugel durfte er erneut auch die gläsernen Trophäen für die Siege in der Super-G- sowie in der Riesenslalom- und erstmals auch in der Abfahrts-Wertung entgegennehmen.

Odermatt ist längst nicht mehr nur der erfolgreiche Sportler. Seine Erfolge strahlen weit über den Pistenrand hinaus und er ist begehrter Interviewgast und Werbeträger.