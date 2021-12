Die persönliche Vorgabe in der Karriereplanung war nichts Aussergewöhnliches. «Schritt für Schritt zu nehmen» hatte sich Odermatt vorgenommen. Die Losung eines aufstrebenden jungen Sportlers halt. Doch der Blondschopf aus Buochs vollzog diese Schritte in enorm hoher Frequenz – und tut dies immer noch.

Knapp zwei Jahre nach seinem fünffachen Gold-Rausch an den Junioren-Weltmeisterschaften in Davos gewann Odermatt erstmals auch im Weltcup. Im vergangenen Winter hatte er schon eine Hand an den Kristallkugeln in der Gesamt- und in der Riesenslalom-Wertung – und in die laufende Saison startete er als erster Anwärter auf den grossen Glaspokal. Die Fähigkeit, in drei Disziplinen ganz vorne mitmischen zu können, stempelt ihn zwangsläufig zum Favoriten.

Legende: Hatte letzte Saison viel Grund zum Jubeln Skifahrer Marco Odermatt. Keystone

Odermatt hat nie ein Geheimnis um seine Ambitionen gemacht. Seine hohen Ziele definiert er stets mit Überzeugung. Dass er damit die ohnehin grosse Erwartungshaltung zusätzlich schürt und sich zusätzlichen Druck auf seine Schultern lädt, ist ihm bewusst.

Der 24-jährige Innerschweizer wird auf und neben der Piste den eingeschlagenen Weg weitergehen. Die nächsten Schritte werden nicht lange auf sich warten lassen.