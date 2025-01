Legende: Zufriedenes Lächeln Lara Gut-Behrami mit ihren Kristallkugeln. Freshfocus/Sven Thomann/Blick

Ihr erstes Weltcuprennen bestreitet Lara Gut-Behrami kurz nach Weihnachten 2007. Beim Riesenslalom in Lienz kann sie sich nicht für den zweiten Lauf qualifizieren. Keine zwei Monate später fährt sie beim Heimrennen in St. Moritz in ihrer ersten Weltcupabfahrt als Dritte sensationell auf das Podest. In Erinnerung bleibt vor allem ihr «Verschneider» kurz vor der Ziellinie, ihr mit Schnee bedecktes Gesicht nach dem Sturz und die kindliche Freude.

Das strahlende Lachen von einst ist einem zufriedenen Lächeln gewichen. Aus dem 16-jährigen Wunderkind von damals ist eine der erfolgreichsten Skirennfahrerinnen der Geschichte geworden. Olympia-Gold im Super-G, zweifache Weltmeisterin (Super-G und Riesenslalom) und zweifache Gesamtweltcupsiegerin kann sie sich nennen. Mit nunmehr 45 Weltcupsiegen ist sie die zweiterfolgreichste Schweizer Skifahrerin der Geschichte.

Dank Konstanz zur grossen Kristallkugel

Besonders herausragend ist Gut-Behramis vergangene Saison, in der sie acht Weltcuprennen gewinnt – so viele wie nie zuvor in ihrer langen Karriere. Sie ist die beste Riesenslalom-Fahrerin des Winters und auch im Super-G die Nummer 1. Der Lohn für die konstanten Resultate in allen drei Disziplinen, in denen sie an den Start geht, ist die grosse Kristallkugel für den Gewinn im Gesamtweltcup.

Mit 33 Jahren ist Gut-Behrami so gut wie nie zuvor. Weil sie weiss, was ihr guttut und was sie braucht, um erfolgreich zu sein. Sie scheut sich nicht davor, ihre Meinung kundzutun und durchzusetzen. So hält sie sich an der Spitze. Zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal insgesamt ist sie Schweizer Sportlerin des Jahres.