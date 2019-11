Je 6 Athletinnen und Athleten kämpfen am 15. Dezember an den «Sports Awards» um den Titel Sportlerin und Sportler des Jahres und um die Nachfolge von Daniela Ryf und Nino Schurter.

Medaillen an Welt- und Europameisterschaften, Welt- und Schweizerrekorde, Turniersiege, Weltcup-Podestplätze und zahlreiche weitere Titel sind die stolze Bilanz der nationalen Sportstars. Für eine Athletin und einen Athleten kommt am Sonntag, 15. Dezember 2019, eine weitere Auszeichnung hinzu.

Für die Ehrung als «Sportlerin des Jahres» und «Sportler des Jahres» stehen je 6 Nominierte zur Wahl. Während der Livesendung «Sports Awards» bestimmt das Fernsehpublikum per Televoting die Gewinnerin und den Gewinner. Sandra Studer und Rainer Maria Salzgeber moderieren die TV-Gala, die ab 20:05 Uhr live auf SRF 1, RTS Deux und RSI LA 2 ausgestrahlt wird.

Die Nominierten in der Kategorie «Sportlerin des Jahres»

Aus diesen 6 Finalistinnen wählen die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer via Televoting ihre Favoritin für die Auszeichnung «Sportlerin des Jahres»:

Belinda Bencic, Tennis; 2 WTA-Turniersiege und erstmalige Qualifikation für die WTA-Finals

Tennis; 2 WTA-Turniersiege und erstmalige Qualifikation für die WTA-Finals Wendy Holdener, Ski alpin; Weltmeisterin Kombination, Platz 3 im Gesamt- und Slalom-Weltcup, 8 Weltcup-Podestplätze

Ski alpin; Weltmeisterin Kombination, Platz 3 im Gesamt- und Slalom-Weltcup, 8 Weltcup-Podestplätze Mujinga Kambundji, Leichtathletik; WM-Bronze und Schweizer Rekord 200 Meter

Leichtathletik; WM-Bronze und Schweizer Rekord 200 Meter Léa Sprunger, Leichtathletik; Europameisterin 400 Meter (Halle), Schweizer Rekord 400 Meter Hürden (Freiluft)

Leichtathletik; Europameisterin 400 Meter (Halle), Schweizer Rekord 400 Meter Hürden (Freiluft) Corinne Suter Ski alpin; WM-Silber Abfahrt, WM-Bronze Super-G, 2 Weltcup-Podestplätze

Ski alpin; WM-Silber Abfahrt, WM-Bronze Super-G, 2 Weltcup-Podestplätze Daniela Ryf, Triathlon; Weltmeisterin Halb-Ironman (70.3)

Die Nominierten in der Kategorie «Sportler des Jahres»

Für die folgenden 6 Finalisten kann das TV-Publikum während der Livesendung anrufen und den «Sportler des Jahres» mitbestimmen:

Jérémy Desplanches, Schwimmen; WM-Silber 200 Meter Lagen

Schwimmen; WM-Silber 200 Meter Lagen Roger Federer, Tennis; 4 ATP-Turniersiege, Final Wimbledon

Tennis; 4 ATP-Turniersiege, Final Wimbledon Beat Feuz, Ski alpin; Sieger Abfahrts-Weltcup, 7 Weltcup-Podestplätze

Ski alpin; Sieger Abfahrts-Weltcup, 7 Weltcup-Podestplätze Nino Schurter, Mountainbike; Weltmeister Cross-Country, Weltcup-Gesamtsieger, 3 Weltcupsiege

Mountainbike; Weltmeister Cross-Country, Weltcup-Gesamtsieger, 3 Weltcupsiege Christian Stucki, Schwingen; Schwingerkönig

Schwingen; Schwingerkönig Julien Wanders, Leichtathletik; Weltrekord 5 Kilometer Strasse, Europarekorde 10 Kilometer und Halbmarathon

Stimmen des TV-Publikums zählen zu einem Drittel

Die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler sowie die Sportredaktionen der nationalen Medien haben sich im Vorfeld für je 6 Finalistinnen und Finalisten entschieden. Massgebend für die Nominationen waren die sportlichen Leistungen im Zeitabschnitt vom 1. November 2018 bis zum 31. Oktober 2019. Die Ergebnisse der Publikumsstimmen aus dem Televoting, der Vorwahl durch die Medien sowie der Sportlerinnen und Sportler zählen zu je einem Drittel.

Noch bis am 3. Dezember für den «MVP des Jahres» online voten

Neben den Gewinnerinnen und Gewinnern in den beiden Hauptkategorien werden ausserdem die Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien «Team», «Paralympische Sportler», «Trainer» und «MVP» geehrt. Der Titel «MVP des Jahres» wird 2019 zum ersten Mal vergeben. Wer die Auszeichnung als «Most Valuable Player» bekommt, kann die Öffentlichkeit mitentscheiden.

Das Online-Voting für die Schweizer Sportfans läuft noch bis am 3. Dezember 2019 in der SRF Sport App und auf www.sports-awards.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster. Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost: ein Erlebnistag an der Tour de Suisse 2020 mit Blick hinter die SRG-Kulissen und einer Fahrt auf Rennstufe im SRF-Begleitfahrzeug, VIP-Tickets für Weltklasse Zürich 2020 und VIP-Tickets für ein Super-League-Spiel nach Wahl.