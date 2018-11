Legende:

Michelle Gisin, Ski alpin

In ihrer bislang erfolgreichsten Weltcup-Saison schaffte die einstige Slalom-Spezialistin auch im Speed-Bereich den Durchbruch. Gleich 7-mal fuhr die Engelbergerin in den schnellen Disziplinen in die Top 5. Ihren grössten Erfolg feierte die 24-Jährige im vergangenen Winter an den Olympischen Spielen in Südkorea, wo sie Gold in der Kombi gewann.

Keystone