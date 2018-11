Mountainbike, Bruno Diethelm

Legende: Trainiert den Welt- und den Europameister Bruno Diethelm. Keystone

Bruno Diethelm geniesst in der Mountainbike-Szene einen ausgezeichneten Ruf. Der Berner ist seit 2012 vollamtlicher Nationaltrainer der Schweizer Männer (Elite und U23). Der Beruf ist für ihn gleichermassen Berufung. Diethelm ist stets mit aussergewöhnlicher Akribie und Leidenschaft am Werk.

Er unternimmt alles, damit seine Schützlinge am Tag X ihre Bestleistung abrufen können. Der Erfolg gibt dem 59-Jährigen aus Thun recht: In diesem Jahr stellt die Schweiz im Cross-Country mit Nino Schurter und Lars Forster sowohl den Welt- wie auch den Europameister. Und auch im Teamwettkampf sprang an der Heim-WM in Lenzerheide Gold heraus.

Eishockey, Patrick Fischer

Legende: Coachte die Nati in den WM-FInal Patrick Fischer. Keystone

Für seine Aussage, die Schweiz werde eines Tages Weltmeister im Eishockey, wurde Patrick Fischer lange belächelt und als Träumer verschrien. Mit dem Gewinn der WM-Silbermedaille in Kopenhagen hat der oft kritisierte Nationaltrainer sein Können bewiesen. Trotz grossem Druck hielt der Zuger nach der missglückten Olympia-Mission an seinem temporeichen Offensivspiel fest.

Dazu impfte der Motivationskünstler seiner Mannschaft eine beeindruckende Siegermentalität ein. Der tief verinnerlichte Glaube, mit den eigenen Stärken WM-Gold gewinnen zu können, ist nicht zuletzt Fischers Verdienst.

Fussball, Adi Hütter

Legende: Holte nach langer Zeit wieder einen Meistertitel nach Bern Adi Hütter. Keystone

Adi Hütter hat mit den Young Boys geschafft, was zuvor über 30 Jahre keinem Trainer gelungen war: Der Österreicher bescherte den «titellosen» Bernern im Mai den ersten Meisterpokal seit 1986. Hütter kam in der Hauptstadt mit seiner ehrgeizigen, korrekten und ehrlichen Art an.

Als er im Herbst 2015 zu YB kam, setzte er konsequent auf junge Spieler. Er gab dem Team eine klare Handschrift, liess einen begeisternden Offensiv-Fussball spielen und hatte damit Erfolg. Seit dem Sommer versucht der YB-Meistermacher sein Erfolgsrezept als Bundesliga-Trainer bei Eintracht Frankfurt umzusetzen.

