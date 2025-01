Als Tanja Hüberli und Nina Brunner vor neun Jahren den Entschluss fassten, eine sportliche Partnerschaft einzugehen, funkte es nicht gleich. Doch aus dem Projekt, das zunächst auf ein Jahr ausgelegt war, ist längst eine Erfolgsgeschichte geworden.

Dabei sind die 32-jährige Schwyzerin und die drei Jahre jüngere Zugerin zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Aus sportlichen Partnerinnen wurden Freundinnen, die gemeinsam herausfordernde Zeiten durchgestanden haben. Wie etwa im Winter 2019/2020, als Hüberli eine Lungenembolie erlitten hatte.

Olympia-Bronze als Krönung

Im letzten Sommer erfüllte sich das Duo mit dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen Spielen in Paris einen gemeinsamen Traum, auf den sie lange hingearbeitet hatten. Drei Jahre nach dem mit grosser Enttäuschung verbundenen Achtelfinal-Out in Tokio gelang ihnen am Fusse des Eiffelturms das fast perfekte Turnier. Erst im Halbfinal mussten sie einen Satzverlust hinnehmen – nach vergebenem Matchball notabene.

Legende: Haben sich in Paris einen gemeinsamen Traum erfüllt Nina Brunner und Tanja Hüberli. Keystone/Anthony Anex

Während Hüberli mit starken Blocks sowie Wucht und Präzision am Netz brillierte, tat dies Brunner mit unglaublichen Aktionen in der Verteidigung. Auch auf der Pro Tour spielten die Europameisterinnen von 2021 und 2023 im letzten Jahr auf konstant hohem Niveau und gewannen zwei Turniere der obersten Kategorie «Elite16».

Getrennte Wege

Mit dem Blick zurück auf ihre bislang beste Saison folgte im Herbst 2024 die Ankündigung, künftig sportlich getrennte Wege zu gehen. Während Hüberli ihre Karriere mit der aufstrebenden U20-Europameisterin Leona Kernen fortsetzt, legt Brunner vorerst eine zeitlich nicht näher definierte Pause vom Spitzensport ein. Im Sommer erwartet sie ihr erstes Kind.