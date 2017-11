Team des Jahres: Sprintstaffel, MTB-Staffel oder Nati?

Die 4x100-Meter-Staffel der Frauen, die Mixed-Staffel der Mountainbiker und die Fussball-Nati sind als Team des Jahres nominiert worden.

Leichtathletik, 4x100-Meter-Staffel Frauen

Mit Platz 5 erreichte die 4x100-Meter-Staffel der Frauen an der WM in London eine Klassierung, die im Vorfeld nicht erwartet worden war. Das Quartett mit Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und Salomé Kora brillierte im Vorlauf mit einem Schweizer Rekord von 42,50 Sekunden und bestätigte diesen auch im Final (42,51). Einzig die Sprinternationen USA, Grossbritannien, Jamaika und Deutschland waren schneller. Die langjährigen Aufbauarbeiten wurden belohnt: Erstmals seit 1928 stiess eine 4x100-Meter-Staffel an globalen Titelkämpfen in den Final vor.

Mountainbike, Mixed-Staffel

Im australischen Cairns lancierte die Mixed-Staffel eine aus Schweizer Sicht goldene Mountainbike-WM, die in den Titeln von Nino Schurter und Jolanda Neff gipfelte. Denn zum Auftakt der Titelkämpfe setzten sich die Teamleader Schurter und Neff zusammen mit Filippo Colombo, Joel Roth und Sina Frei im Cross-Country-Teamwettbewerb souverän durch. Als Favoriten angetreten, sicherte das Quintett der führenden Mountainbike-Nation sich die erste goldene Auszeichnung in dieser Disziplin seit sieben Jahren.

Fussball, Schweizer A-Nati

Im September 2016 besiegte das A-Schweizer Nationalteam im ersten Spiel der WM-Kampagne Portugal mit 2:0. Es war auf dem Weg zur Qualifikation für die WM in Russland der Auftakt zu einer Serie, die erst im Oktober dieses Jahres riss – beim 0:2 auswärts gegen Portugal. Dazwischen reihte das Team von Trainer Vladimir Petkovic neun, inklusive Testspiel gar zehn Siege aneinander. Eine solche Erfolgsserie hatte es in der Geschichte des Schweizer Fussballs zuvor noch nie gegeben. Auch die 27 Punkte, die Petkovics Team in der WM-Qualifikation gewann, bedeuteten Rekord.

