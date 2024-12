An den «Sports Awards» am Sonntag, 5. Januar 2025, werden die erfolgreichsten Sportpersönlichkeiten des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Die Nominierten der Kategorien «Team», «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler» und «Trainerin oder Trainer» stehen mittlerweile fest.

Massgebend für die Nominationen waren die Leistungen im Zeitabschnitt vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024. Basierend auf der Vorselektion des Wahlausschusses durften verschiedene Gremien ihre Stimmen abgeben.

Die Nominierten in der Kategorie «Team»

In der Kategorie «Team» konnten die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch wählen. Nominiert sind:

Nina Brunner/Tanja Hüberli, Beachvolleyball; Olympiabronze, 3 Podestplätze (2 Siege) Pro Tour Elite16

Beachvolleyball; Olympiabronze, 3 Podestplätze (2 Siege) Pro Tour Elite16 Nationalteam Männer, Eishockey; WM-Silber

Eishockey; WM-Silber Nationalteam Männer, Fussball; Einzug EM-Viertelfinal

Paralympisches Spitzentrio nominiert

In der Kategorie «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler» waren die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die Schweizer Paralympischen Athletinnen und Athleten sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch wahlberechtigt. Nominiert sind:

Catherine Debrunner, Para-Leichtathletik; 5x Paralympics-Gold (400, 800, 1500, 5000 Meter sowie Marathon), Paralympics-Silber (100 Meter), Marathon-Siege in New York (2023), London, Berlin und Chicago

Para-Leichtathletik; 5x Paralympics-Gold (400, 800, 1500, 5000 Meter sowie Marathon), Paralympics-Silber (100 Meter), Marathon-Siege in New York (2023), London, Berlin und Chicago Marcel Hug, Para-Leichtathletik; Paralympics-Gold (Marathon), Paralympics-Silber (1500 und 5000 Meter), Paralympics-Bronze (800 Meter), Marathon-Siege in New York (2023), Boston, London, Berlin und Chicago

Para-Leichtathletik; Paralympics-Gold (Marathon), Paralympics-Silber (1500 und 5000 Meter), Paralympics-Bronze (800 Meter), Marathon-Siege in New York (2023), Boston, London, Berlin und Chicago Flurina Rigling Para-Cycling; Weltmeisterin Zeitfahren, Weltmeisterin Strassenrennen, Paralympics-Silber Strassenrennen, Paralympics-Bronze Einzelverfolgung, Weltmeisterin Omnium, 2. WM Scratch, 2. WM Einzelverfolgung, 3. WM Zeitfahren

Die Nominierten für den Titel «Trainerin oder Trainer des Jahres»

Die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic, die im Berufsverband Swiss Coach organisierten Trainerinnen und Trainer, die Leistungssport-Verantwortlichen der Sportverbände sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch durften in der Kategorie «Trainerin oder Trainer» wählen. Nominiert sind:

Christoph Dieckmann, Beachvolleyball; Olympia-Bronze als Trainer von Tanja Hüberli/Nina Brunner

Beachvolleyball; Olympia-Bronze als Trainer von Tanja Hüberli/Nina Brunner Patrick Fischer, Eishockey; WM-Silber als Trainer des Schweizer Männer-Nationalteams

Eishockey; WM-Silber als Trainer des Schweizer Männer-Nationalteams Helmut Krug, Ski alpin; Gewinn des Disziplinen-Weltcups im Riesenslalom als Trainer von Marco Odermatt

Online-Voting für MVP des Jahres läuft noch bis am 17. Dezember

In der Kategorie «MVP» sind sechs Athletinnen und Athleten im Rennen um den Titel. Wem der «Winner» überreicht wird, entscheidet die Öffentlichkeit mit. Noch bis am 17. Dezember ist das Online-Voting auf sports-awards.ch offen. Unter allen, die ihre Stimme abgeben, werden attraktive Preise verlost.

Livesendung auf allen TV-Sendern der SRG

Geehrt werden die Preistragenden in der TV-Gala am Sonntag, 5. Januar 2025, in Zürich – ab 20:05 Uhr live zu sehen auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA 2. Die Livesendung wird von Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber moderiert. Für das Publikum bei RSI im Tessin begleiten Serena Bergomi und Debora Carpani die Übertragung und in der Westschweiz bei RTS wird die Sendung von David Berger und Isabelle Musy live kommentiert.