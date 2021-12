Inhalt

Trainer des Jahres - Edmund Telser: Ein Fachmann mit Gespür für den Erfolg

Kein anderer Trainer der Schweizer Olympia-Delegation in Tokio war an so vielen Medaillen beteiligt wie Edmund Telser. Der Höhenflug der Schweizer Radsport-Frauen trägt seine Handschrift. Die Wahl zum Trainer des Jahres war deshalb verdient.