Es war ein Bild mit Seltenheitswert: Eine ratlose Daniela Ryf am Ironman von Hawaii im Herbst 2022. Die 35-jährige, notabene 5-malige Ironman-Weltmeisterin, brach auf der Marathon-Strecke komplett ein und beendete den Langstrecken-Triathlon auf dem enttäuschenden 8. Rang.

Für Ryf war der Anlass ein Anstoss, über die Bücher zu gehen und ihre Trainingsplanung und Wettkampfvorbereitung zu überdenken. Die Solothurnerin befindet sich zurzeit in St. Moritz in der Saisonvorbereitung, in der sie ein happiges Programm absolviert.

Im Moment bin ich dauermüde, ich schlafe bis zu drei Mal pro Tag.

Morgens um sieben Uhr geht es ab ins Schwimmbecken, bis zu drei Stunden dauert diese Session. Dann ab aufs Velo, je nach Wetterverhältnisse bei ihr zu Hause auf dem Band oder draussen auf den Engadiner Strassen.

Nach einer kurzen Pause werden die Laufschuhe montiert und dann noch eine Radsession – dieses Programm absolviert sie täglich: «Im Moment bin ich dauermüde, ich schlafe bis zu drei Mal pro Tag, es ist extrem streng, aber ich brauche das», so die Solothurnerin.

Einschätzung von Sutton anstatt datenbasiertes Training

Verantwortlich für dieses qualvolle Programm ist Brett Sutton. Die Trainer-Koryphäe arbeitete bereits von 2014 bis 2020 mit Ryf zusammen, dann versuchte es die Solothurnerin auf eigene Faust – ohne Trainer. Nach der Enttäuschung im letzten Jahr beim Ironman Hawaii haben die beiden nun wieder zusammengespannt.

Es ist wohl meine letzte Chance, auf Hawaii zu gewinnen.

Während andere, vor allem jüngere Kontrahentinnen von Ryf auf ein datenbasiertes Training setzen, vertraut die fünffache Ironman-Siegerin auf die Einschätzung ihres Trainers. Je nach Befinden der Athletin passt Sutton das Programm spontan an, was Ryf eher zusagt: «Die vielen Zahlen verunsichern mich nur und bringen mich von meinem Fokus ab.»

Ein letzter grosser Tanz auf Hawaii?

Eine Aussage lässt allerdnigs aufhorchen: «In diesem Jahr ist es wohl meine letzte Chance, auf Hawaii zu gewinnen. Ich denke nicht, dass ich 2025 noch auf diesem Niveau Sport machen werde.» Sehen wir Ryf in diesem Jahr also zum letzten Mal auf Hawaii?

Gut möglich, denn aufgrund der immens grösser gewordenen Beliebtheit und dem immer grösser werdenden Teilnehmerfeld starten Männer und Frauen nicht mehr am selben Ort. Nizza und Hawaii wechseln sich so jährlich ab mit der Austragung der Ironman Weltmeisterschaft. Während die Männer in diesem Jahr in Nizza starten, greift Ryf bei den Frauen vielleicht zum letzten Mal auf Hawaii nach der Krönung.