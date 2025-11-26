 Zum Inhalt springen

Er gewann 2023 EM-Bronze Triathlet Briffod tritt zurück

Der Schweizer Triathlet Adrien Briffod zieht mit 31 Jahren einen Schlussstrich.

26.11.2025, 17:58

Adrien Briffod hat seine Triathlon-Laufbahn für beendet erklärt. Der EM-Bronze-Gewinner von 2023 schrieb am Mittwoch auf Instagram: «Nach mehr als 15 Jahren Triathlon auf hohem Niveau ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen: Ich habe mich entschlossen, meine Karriere zu beenden.» Der letztjährige Olympia-Teilnehmer hatte jüngst mit mentalen Problemen zu kämpfen.

In Zukunft möchte sich Briffod, der 2017 in Cagliari seinen einzigen Weltcup-Sieg feierte, intensiv dem Trail Running widmen. Hier konnte der 31-Jährige bereits einen grossen Erfolg feiern: Beim Berglauf Siders-Zinal wurde er heuer Vierter und war damit bester Europäer hinter drei Kenianern. «Diese Perspektive hat meine Leidenschaft für den Spitzensport wieder entfacht», so Briffod.

