Adrien Briffod hat seine Triathlon-Laufbahn für beendet erklärt. Der EM-Bronze-Gewinner von 2023 schrieb am Mittwoch auf Instagram: «Nach mehr als 15 Jahren Triathlon auf hohem Niveau ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen: Ich habe mich entschlossen, meine Karriere zu beenden.» Der letztjährige Olympia-Teilnehmer hatte jüngst mit mentalen Problemen zu kämpfen.

In Zukunft möchte sich Briffod, der 2017 in Cagliari seinen einzigen Weltcup-Sieg feierte, intensiv dem Trail Running widmen. Hier konnte der 31-Jährige bereits einen grossen Erfolg feiern: Beim Berglauf Siders-Zinal wurde er heuer Vierter und war damit bester Europäer hinter drei Kenianern. «Diese Perspektive hat meine Leidenschaft für den Spitzensport wieder entfacht», so Briffod.