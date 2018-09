Nach dem Schweizer Triumph von Daniela Ryf am Samstag an der 70.3-Ironman-WM in Südafrika konnten die Männer am Sonntag nicht nachlegen: Sven Riederer (18.) und Ruedi Wild (20.) mussten die Spitzenathleten im hochdotierten Feld bereits auf der Schwimmstrecke ziehen lassen.

Die beiden Schweizer überquerten die Ziellinie mit rund 20 Minuten Rückstand auf den Deutschen Jan Frodeno, welcher in 3:36:31 Stunden zum 2. Mal nach 2015 Weltmeister wurde. Alistair Brownlee sicherte sich mit 1:11 Minuten Rückstand den 2. Platz, Javier Gomez verlor als Dritter knapp 2 Minuten auf den Sieger.