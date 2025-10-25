Die Schweizer Triathletin Imogen Simmonds ist nach einer positiven Dopingprobe von einem Fehlverhalten freigesprochen worden.

Legende: Kommt ohne Sperre davon Imogen Simmonds. Keystone/EPA/ALI HAIDER

Imogen Simmonds ist ab sofort wieder startberechtigt. Wie die International Testing Agency (ITA) am Freitag in einer Mitteilung bekannt gab, konnte der 32-Jährigen kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Simmonds war Anfang Dezember 2024 positiv auf den anabolen Wirkstoff Ligandrol getestet worden. Dies machte sie im Februar in den Sozialen Medien publik und beteuerte von Beginn weg ihre Unschuld.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte sie laut ITA nachvollziehbar belegen, dass die Substanz nicht durch Eigenverschulden in ihren Körper gelangt war. Die Untersuchungen ergaben, dass ihr Partner ohne ihr Wissen Ligandrol-haltige Nahrungsergänzungsmittel eingenommen hatte. Laut Gutachten sei eine Kontamination durch engen Körperkontakt möglich und die wahrscheinlichste Ursache für den Fund.

Für Simmonds endet damit eine lange Leidenszeit. «Ich bin unglaublich erleichtert, dass meine Unschuld bestätigt wurde», liess sie in einer Reaktion verlauten. «Ich hoffe, mein Fall hilft anderen – warnend und belehrend.»