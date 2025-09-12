Am Sonntag findet im tschechischen Karlsbad das sechste von acht WM-Rennen statt. Die Ausgangslage ist klar.

Legende: Der Mann, den es zu schlagen gilt Matt Hauser. Imago Images/Marcel Hilger

Der grosse Favorit bei den Männern ist Matthew Hauser. Der Australier dominierte die bisherigen fünf WM-Rennen mit drei 1. und zwei 2. Plätzen. Auch in Karlsbad ist mit einem Spitzenplatz für Hauser zu rechnen. Zumal von den Top-10-klassierten Athleten nur fünf am Start sind. So fehlt auch Vasco Vilaca. Der Portugiese ist als Zweitplatzierter der härteste Verfolger von Hauser.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Triathlon-Rennen in Karlsbad an diesem Wochenende wie folgt bei SRF: Frauen: 09:50 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App

09:50 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App Männer: 14:50 Uhr zunächst in der Sport App und ab 15:40 auch auf SRF zwei

Drei Schweizer und eine Schweizerin

Mit Adrien Briffod, Simon Westermann und Sylvain Fridelance sind drei Schweizer am Start. Auf der anspruchsvollen Radstrecke ist Westermann einiges zuzutrauen. Mit Briffod ist auf der Laufstrecke zu rechnen. Der Waadtländer hat seine Laufstärke im August mit dem vierten Platz beim Berglauf Sierre-Zinal unter Beweis gestellt.

Bei den Frauen verzichtet Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand auf den Start. Das ist DIE Chance für Leonie Periault (FRA) und Jeanne Lehair (LUX) den Rückstand im Zwischenklassement auf die Führende Beaugrand zu verkürzen. Nora Gmür ist die einzige Schweizerin, die das Rennen in Karlsbad bestreiten wird.