Legende: Brillierte in China Max Studer. Keystone/EPA/MOHAMMED BADRA

Der Triathlet Max Studer gewann im chinesischen Weihai eine Etappe der WM-Serie. Nach 1,5 km Schwimmen, 38 km auf dem Rad und 10 km Laufen distanzierte der Solothurner mit einer Zeit von 1:40:03 Stunden den Deutschen Henry Graf und den Amerikaner John Reed um rund eine halbe Minute. Simon Westermann wurde als zweitbester Schweizer mit 1:44 Minuten Rückstand 14. Beste Schweizerin war Alissa König auf dem 11. Rang. Den Sieg holte die knapp 2 Minuten schnellere Beth Potter (GBR).

Im WM-Ranking, das die besten drei Rennen berücksichtigt, belegen Adrien Briffod und Studer die Zwischenränge 10 respektive 12. Studer hat allerdings nur zwei Events in der Wertung.

Der 29-Jährige ist derzeit toll in Form. Ende August kürte sich der Olympiateilnehmer von Tokio und Paris in Istanbul bereits zum Europameister über die olympische Distanz.