 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

WM-Serie Triathlet Studer siegt in China

Europameister Max Studer gewinnt im chinesischen Weihai eine Etappe der WM-Serie.

26.09.2025, 10:00

Teilen
Max Studer
Legende: Brillierte in China Max Studer. Keystone/EPA/MOHAMMED BADRA

Der Triathlet Max Studer gewann im chinesischen Weihai eine Etappe der WM-Serie. Nach 1,5 km Schwimmen, 38 km auf dem Rad und 10 km Laufen distanzierte der Solothurner mit einer Zeit von 1:40:03 Stunden den Deutschen Henry Graf und den Amerikaner John Reed um rund eine halbe Minute. Simon Westermann wurde als zweitbester Schweizer mit 1:44 Minuten Rückstand 14. Beste Schweizerin war Alissa König auf dem 11. Rang. Den Sieg holte die knapp 2 Minuten schnellere Beth Potter (GBR).

Im WM-Ranking, das die besten drei Rennen berücksichtigt, belegen Adrien Briffod und Studer die Zwischenränge 10 respektive 12. Studer hat allerdings nur zwei Events in der Wertung.

Der 29-Jährige ist derzeit toll in Form. Ende August kürte sich der Olympiateilnehmer von Tokio und Paris in Istanbul bereits zum Europameister über die olympische Distanz.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)