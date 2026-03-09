Wie gut das Badminton-Kräftemessen in Basel auch in diesem Jahr besetzt ist, verdeutlicht der Blick auf die All England Open. Dieses Turnier endete am Sonntag und figuriert im Kalender unmittelbar vor dem Stelldichein in der St. Jakobshalle.
Die Einzel-Finals im Vorjahr
Im prestigeträchtigsten Event der Saison 2026 – als «Wimbledon des Badminton» bekannt – triumphierten in 3 der 5 Disziplinen Cracks, die ans Rheinknie reisen werden. Lin Chun-Yi aus Taiwan siegte im Männer-Einzel, die chinesischen Weltranglisten-Ersten Liu Sheng Shu/Tan Ning gewannen das Frauen-Doppel und Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan (TPE) das Mixed.
In 4 der 5 Disziplinen musste man zu den Top 20 gehören, um gesetzt zu sein.
Live-Hinweis
Am Halbfinal-Tag am Samstag zeigen wir sämtliche Matches in den 5 Kategorien ab 11:55 Uhr im SRF-Livestream in der Sport App bzw. auf der Webseite srf.ch/sport mit englischem Kommentar.
Die 5 Finalpartien können Sie am Sonntag ebenfalls im Stream ab 10:55 Uhr mitverfolgen. Um 15:50 Uhr wird auf SRF zwei eine Aufzeichnung der wichtigsten Entscheidungen präsentiert.
Schweizer Hoffnungen können Erfahrungen sammeln
Schwierig präsentiert sich die Ausgangslage für die Einheimischen, die dank Wildcards im Hauptfeld am Start stehen:
- Julien Scheiwiller vs. Chi Yu-Jen (Taiwan/Weltnummer BWF 19)
- Dounia Pelupessy vs. Line Christophersen (DEN/BWF 23)
- Mixed: Die Geschwister Nicolas und Julie Franconville spielen gegen ein Duo aus Indonesien