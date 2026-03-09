An den 36. Swiss Open am Rheinknie ist von Dienstag bis Sonntag eine asiatische Dominanz zu erwarten.

Badminton in Basel: Mehr Weltklasse geht kaum

Legende: Alljährlich Schauplatz der Badminton Swiss Open Ab Dienstag fliegen in der Basler St. Jakobshalle wieder die Shuttles. Andy Mueller/freshfocus

Wie gut das Badminton-Kräftemessen in Basel auch in diesem Jahr besetzt ist, verdeutlicht der Blick auf die All England Open. Dieses Turnier endete am Sonntag und figuriert im Kalender unmittelbar vor dem Stelldichein in der St. Jakobshalle.

Die Einzel-Finals im Vorjahr

Im prestigeträchtigsten Event der Saison 2026 – als «Wimbledon des Badminton» bekannt – triumphierten in 3 der 5 Disziplinen Cracks, die ans Rheinknie reisen werden. Lin Chun-Yi aus Taiwan siegte im Männer-Einzel, die chinesischen Weltranglisten-Ersten Liu Sheng Shu/Tan Ning gewannen das Frauen-Doppel und Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan (TPE) das Mixed.

In 4 der 5 Disziplinen musste man zu den Top 20 gehören, um gesetzt zu sein.

Schweizer Hoffnungen können Erfahrungen sammeln

Schwierig präsentiert sich die Ausgangslage für die Einheimischen, die dank Wildcards im Hauptfeld am Start stehen: