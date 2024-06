Ein Radrennen von der West- zur Ostküste der USA, durch 14 Bundesstaaten, 4 Zeitzonen, fast 5000 km, 50'000 Höhenmeter. Es gibt kaum etwas Extremeres, das man sich auf dem Drahtesel antun kann als das Race Across America. Mittendrin im nur 26-köpfigen Teilnehmendenfeld ist in der am Dienstag beginnenden Ausgabe dieses Jahres mit Matthieu Lossel und Nicole Reist ein Schweizer Duo. Gerade die Zürcherin, die bereits 2016, 2018 und 2022 triumphierte, gilt als Mitfavoritin auf den Titel.

Reist will in die Fussstapfen von Vorjahressiegerin und Landsfrau Isa Pulver treten. Nicht einfach nur den Sieg peilt sie an – der Rekord soll fallen (9 Tage, 4 Stunden, 2 Minuten). Ausserdem will Reist auch die gesamte männliche Konkurrenz hinter sich lassen – wie Pulver im Vorjahr. Das harte Rezept Reists, die beim letzten Triumph auch heftige Blessuren nach einigen Stürzen hinnehmen musste: nur eine Stunde Schlaf pro Tag.

Mit diesem Vorhaben gehört die bald 40-jährige Ultracyclerin zu den Extremsten unter den Extremen. Dies gilt auch für die Teilnehmenden der folgenden Events:

Barkley Marathons: Er gilt als härtester «Marathon» der Welt. Die gesamte Laufstrecke beträgt 100 Meilen (161 km), die 40 Athletinnen und Athleten müssen dabei 16'500 Höhenmeter überwinden – und sich dabei den Weg durch die Wildnis selbst mit Karte und Kompass bahnen. Kein Wunder, schafften es in knapp 40 Jahren nur 19 Männer und eine Frau.

Er gilt als härtester «Marathon» der Welt. Die gesamte Laufstrecke beträgt 100 Meilen (161 km), die 40 Athletinnen und Athleten müssen dabei 16'500 Höhenmeter überwinden – und sich dabei den Weg durch die Wildnis selbst mit Karte und Kompass bahnen. Kein Wunder, schafften es in knapp 40 Jahren nur 19 Männer und eine Frau. Vendée Globe: Alle 4 Jahre findet die Segel-Regatta um die Welt statt. Rund 90 Tage befinden sich die Athletinnen und Athleten alleine auf ihrem Schiff. Mit Oliver Heer ist in diesem Jahr auch erstmals ein Deutschschweizer mit von der Partie. Er meint ehrfürchtig: «Das ist der Mount Everest des Segelns.»