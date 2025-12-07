Die Schweizerinnen entscheiden auch das zweite Gruppenspiel an der Unihockey-WM für sich.

Im tschechischen Brünn resultiert gegen Dänemark ein 11:2-Erfolg.

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es am Montagabend zum Duell mit den Gastgeberinnen.

Der Kurs der Schweizer Unihockey-Nati an der WM in Tschechien stimmt. Im zweiten Gruppenspiel liessen die Schweizerinnen gegen Dänemark wie erwartet nichts anbrennen. Während in der WM-Quali Ende Januar gegen die Däninnen noch ein 15:0 resultiert hatte, setzte sich die Nati beim Wiedersehen mit 11:2 durch. Es besteht also noch Luft nach oben – das bestätigte nach dem Spiel auch Céline Stettler: «Trotz dem Resultat herrscht eine gewisse Unzufriedenheit. Aber Sieg ist Sieg.»

1:0 nach 56 Sekunden

Wie schon beim Startspiel gegen Lettland (8:4) hatten die Schweizerinnen den Torreigen früh eröffnet. Stettler brachte Oscar Lundins Team nach 56 Sekunden mit einem abgefälschten Schuss auf die Siegerstrasse. Der Bogenball landete hinter der verdutzten dänischen Torhüterin Liv Petersen im Netz.

Zwar vermochte die Schweiz in Person von Anja Wyss den Spielstand nach etwas mehr als 4 Minuten auf 2:0 zu stellen. Doch wie bereits gegen die Lettinnen folgte kurz darauf der erste Gegentreffer. Esther Juul Thomsen erwischte Goalie Ladina Töndury, die Lara Heini vertrat, 40 Sekunden nach Wyss' Treffer mit einem «Buebetrickli».

Herrlicher Spielzug

Die Schweizerinnen hatten das Spiel dennoch im Griff und dominierten die auf Konter spezialisierten Däninnen. «Wir müssen die Umschaltmomente besser ausnutzen», hatte Coach Lundin nach dem Lettland-Spiel gefordert. Am 3:1 dürfte der Schwede entsprechend besonders Freude gehabt haben. In Unterzahl fand die Nati schnell den Weg vor das gegnerische Tor, ehe Wyss aus spitzem Winkel den 3. Schweizer Treffer erzielte (16.).

Noch schöner anzusehen war im Mitteldrittel das 6:1 nach 26:38 Minuten. Captain Isabelle Gerig vollendete eine wunderbare Kombination ausgehend von Linn Larsson über 4 Stationen – der Spielzug war selbst für die Wiederholungskamera etwas zu schnell.

Es war Gerigs erstes von insgesamt drei Toren und noch vor Spielmitte die Vorentscheidung. Die im Vergleich zum Auftaktspiel etwas zielstrebiger wirkenden Schweizerinnen legten bis zur Schlusssirene noch 5 Treffer nach – am Ende stand es 11:2.

So geht's weiter

Das nächste Spiel gegen Tschechien wird die erste grosse Herausforderung: Die Gastgeberinnen gewannen gegen Dänemark zum Auftakt mit 11:0. Das Duell gibt es ab 16:45 Uhr live auf SRF zwei, Matchbeginn ist um 17:00 Uhr. Mit einem Sieg könnte die Schweiz die Chance erhöhen, einem möglichen Halbfinal gegen Rekord-Weltmeister Schweden aus dem Weg zu gehen.

Unihockey-WM