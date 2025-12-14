Die Schweizer Unihockey-Frauennati greift am Sonntag an der WM in Tschechien nach dem zweiten WM-Titel.

Legende: Kämpfen um WM-Gold Laila Ediz und Leonie Wieland. imago images/CTK Photo

21 Stunden nach dem Coup gegen den grossen Favoriten und Titelverteidiger Schweden im Halbfinal nimmt es die Schweiz an der Unihockey-WM in Ostrava im Duell um Gold mit Gastgeber Tschechien auf. Das Team von Nationalcoach Oscar Lundin kämpft erstmals seit 2019 wieder um den WM-Titel.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Final der Schweiz gegen Tschechien ab 15:40 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Der bislang einzige Triumph an einer WM gelang den Schweizerinnen 2005 in Singapur, als die Schweiz im Final Finnland 4:3 besiegte. Nebst der Silbermedaille 2019 gab es auch 2009 noch WM-Silber, jeweils nach Finalniederlagen gegen Schweden.

Überhaupt geht für Schweden an der WM in Tschechien eine beeindruckende Serie zu Ende. Zuletzt hatten die Skandinavierinnen 9 Weltmeister-Titel in Folge gewonnen.

Premiere für Tschechien

Die in den letzten Jahren stärker gewordenen Tschechinnen stehen nach einem 1:0 über Finnland zum ersten Mal im WM-Final. 2023 hatten sie sich in Singapur im Spiel um Platz 3 gegen die Schweiz durchgesetzt (5:4), und auch an den laufenden Titelkämpfen behielten sie in der Gruppenphase die Oberhand (7:4).

Nun bietet sich der Schweiz die Gelegenheit zur Revanche und zum 2. WM-Titel nach 20 Jahren Wartezeit.

Resultate